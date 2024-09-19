【北京聯合ニュース】中国の王毅・共産党政治局員兼外相は１８日、韓国国会議員でつくる韓中議員連盟に所属する与野党議員と北京で面会し、習近平国家主席の訪韓について「（来年１１月に韓国の慶州で開かれる）アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議が良いきっかけになることを願う」と述べた。中国を訪問中の同議連の議員らが１９日、明らかにした。議員の一人は聯合ニュースの取材に対し「王氏が『習主席が韓国を