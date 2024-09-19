アメリカのFRB（＝連邦準備制度理事会）が政策金利を0.5％引き下げたことを受けて、これまで高いローン金利に苦しんできたアメリカの消費者からは歓迎する声も上がっています。【映像】利下げを歓迎する人「（0.5％の引き下げは）驚いた。住宅を買おうとしている人や車の購入を考えている私にとっては良いことだ」（ウォール街での取材）アメリカはこれまで、記録的なインフレを抑えるため高い金利を維持してきました。そのた