きょうも関東地方は大気の状態が非常に不安定になっていて、都内などでは、ひょうや雷雨が相次いでいます。今夜遅くにかけ、土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。午後3時半ごろの東京・八王子市。大粒のひょうが大きな音を立てて屋根に打ち付けています。前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、きょうの関東地方は大気の状態が非常に不安定になっています。八王子市では、1時間あたりの降水量が22.5ミリの強