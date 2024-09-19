「陸上・日本学生対抗選手権」（１９日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）男子１００メートル予選が行われ、４００メートルリレーパリ五輪代表で、大会２連覇を狙う柳田大輝（東洋大）が１０秒３３（追い風０・６メートル）の１組２着で２０日の準決勝に進んだ。天気が崩れ始める中、まずは２連覇に向けて予選突破。五輪後は「１００メートルは走る機会がなかった」と久しぶりのレースだったといい、「思ってたよりタイムは