徳島県内の最低賃金をめぐっては、8月29日、労使の代表者や有識者でつくる徳島地方最低賃金審議会で、現在の896円から84円引き上げて980円とするよう、徳島労働局に答申していました。この答申に対して、9月19日に徳島労働局で行われた異議審議で、4件の異議申し立てがあったことが報告されました。審議の結果、前回の答申が適当だとして、改めて徳島労働局長に980円で答申されました。引き上げ幅は全国でみても過去最大です。最低