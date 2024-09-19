自動車メーカーが加入する日本自動車工業会は、「下請けいじめ」の緊急点検で、一部に改善が必要な事案があったと明らかにしました。自工会は、3月に公正取引委員会が日産自動車に対し、下請法違反で勧告したことを受け、ほかのメーカーにも問題がないか、自主的な緊急点検を進めていました。こうした中、自工会の片山会長は19日、都内で会見し、一部改善が必要と思われる案件が確認されたと発表しました。該当する事案の数は明ら