シンガー・ソングライターの竹内まりや（69）が、来年4月から11年ぶりとなる全国アリーナツアー「souvenir2025 mariya takeuchi live」を開催する。この記事の写真を見る当初は2021年4月から全国アリーナツアー「souvenir2021 mariya takeuchi live」を全国6都市13公演で実施予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全公演が中止に。4年越しのリベンジともいえる今回のツアー発表となった。ツアー日程は、来年4月15