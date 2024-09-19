若手消防士が消火や救命の技術を学ぶ県の消防学校の修了式が行われ、56人が地域住民の安心安全を守ることを誓いました。半年の研修期間で技能を身に付けた若手消防士は、20日、県内各地の消防署などに配属されます。由利本荘市にある消防学校では、19日、56人の若手消防士が修了式に臨みました。消防学校では、県内各地の消防本部に採用された消防士が、春からの約半年間、消火や救命の技術を学びます。県民の命を守る消防士として