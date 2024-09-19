EXILE・元パフォーマーのMAKIDAIさんは9月19日、自身のInstagramを更新。同じく元EXILEの黒木啓司さん＆息子との家族ショットを公開しました。【実際の投稿：MAKIDAI、黒木啓司＆息子とのショット公開！】「パパ同士いい写真ですね」MAKIDAIさんは「とても嬉しい再会変わらずに元気そうでパパのケイジもグッドバイヴスでした」とつづり、1枚の写真を載せています。MAKIDAIさんは黒木さんらとの家族ショットを公開。2人ともそれぞ