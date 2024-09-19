県内の新型コロナウイルスの感染者数は、前の週から3割ほど減少しました。感染者の数は減少傾向にありますが、高齢者施設などでは集団発生も報告されていて、引き続き注意が必要です。県が定点とする52の医療機関で、15日までの1週間に確認された新型コロナの感染者は、455人でした。前の週から176人、率にして約3割減りました。減少は3週連続です。一方、1つの施設から10人以上、または利用者の半数以上の感染が確認される集団発