マーリンズのバーガーが大谷との“出会い”を語ったドジャース・大谷翔平投手の人間性に魅了されている選手が新たに登場した。マーリンズのジェイク・バーガー内野手が17日（日本時間18日）に地元メディアに登場し、大谷から突然、お尻を叩かれたという仰天エピソードを披露した。マーリンズの地元放送局「バリースポーツ・フロリダ」で試合前に流れた映像でバーガーは「ON MEETING SHOHEI OHTANI（ショウヘイ・オオタニとの出