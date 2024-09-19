ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「Lovisia」がコラボレーションしたボディミストとバスシュガーが、9月24日（火）から、「ちいかわらんど」や全国のバラエティショップなどで順次販売される。【写真】プレゼントにぴったり！ 「バスシュガー」のラインナップもかわいすぎる〜■キャラクターごとに異なる香り今回登場するのは、“ハッピーシャボン”をテーマに、ちいかわたちがシャボンと戯れたり、お風呂を楽しむ様子をデ