将棋の藤井聡太七冠が「王座」初防衛に王手をかけました。猛暑の名古屋での対局、室温の設定にツッコミが！ 【写真を見る】藤井聡太七冠「エアコンはどういう設定に…？」予想外の温度設定に吹き出すシーンも初防衛に王手かけた王座戦五番勝負 藤井聡太七冠が永瀬拓矢九段の挑戦を受ける、王座戦五番勝負。第2局は18日に、地元愛知の名古屋マリオットアソシアホテルで行われ、藤井七冠が123手で快勝しました。 藤井七冠