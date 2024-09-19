北海道・ＪＲ函館線の大沼駅構内で発生した貨物列車の脱線事故から９月１９日で１１年です。ＪＲ北海道は安全意識を高めるための研修会を開きました。（ＪＲ北海道島村昭志常務）「おかしいことをしていると思ったら、ぜひ声をあげてもらいたい。そういう思いをもって私たちも１年に１回、この事象を振り返っている」研修会にはオンラインも合わせて８３０人が参加しました。２０１３年、ＪＲ函館線の大沼駅で貨物列車の脱線事故