9月19日、静岡市葵区の山間部を走る林道で土砂崩れがあり、南アルプス登山の拠点のひとつ・椹島ロッヂへの通行ができない状態となっていて、ロッヂの利用客など約150人が取り残されたような状態となっています。 静岡県や消防によりますと、19日午前10時頃、静岡市葵区の林道東俣線で土砂崩れがあったと通報がありました。林道上には約700㎥の土砂が堆積し、現在も土砂降りている状況だということです。この土砂崩れによる