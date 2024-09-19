BLACKPINKのジェニーが、ファンダム（特定のファンの集まり）名をめぐる論議について釈明した。彼女の自主レーベルODD ATELIEは本日（19日）、Newsenとの取材で「『Rubies（ルビーズ）』はジェニーがオープンした公式ホームページの中で、ニュースを伝えるページ（Rubies）を指す名前だ」と明らかにした。これに先立ち、ジェニーは公式SNSを通じて「こんにちは、ルビーたち。見守ってください」という音声を公開した。これにより、