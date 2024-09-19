お笑いコンビ「アンガールズ」が19日、都内で行われた新型電動歯ブラシ「オーラルBiO」の新製品発表会に出席した。同製品は電動歯ブラシ初心者向けとして開発され、歯垢の除去率で手磨きの約50％から90％以上にアップ（同社比）。「芸能界一歯並びが悪い」と自称する山根良顕（48）は「前歯はずれているし、本数も足りない。磨き残しもあって、歯の間からかめてない米粒がまるまる出てくる」と明かし、「よくイベントに呼