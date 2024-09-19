ゲリラ雷雨となった東京・八王子市でも街路樹が倒れ、道路をふさいでいます。19日午後3時50分頃、八王子市鑓水で「5mくらいの木が倒れて道路を塞いでいる」と目撃者から通報がありました。警視庁によりますと、街路樹が道路に倒れていて、車などが通行できない状態が続いているということです。この倒木によるけが人は今のところいないということです。