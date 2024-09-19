バンダイ キャンディ事業部は24日より、『ちいかわ まんまる焼き〜なんかおいしくてもちもちしたやつ〜（チョコレート味）』(税込250円)を全国のファミリーマートで販売する。【画像】ちいかわ、ハチワレ、うさぎ…お馴染みのキャラ焼き印＆キラキラシール付属今回で第4弾となる同商品。中にはチョコレート味のクリームが入っていて、まんまる生地の今川焼にはちいかわたちの焼き印が押されている。焼き印は全9種で、ホログ