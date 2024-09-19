ABEMAは、結婚に踏み切れないカップルたちの7日間の旅を追ったオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』を19日午後9時から放送する。2組のカップルによる波乱のギリシャ旅行がスタートし、SNS総フォロワー数35万人超、美男美女カップルYouTuberの婚約後の暗い実情などが明らかになる。【写真】1組目のカップル…ラグビー選手で27歳のアオイ＆30歳でモデルのモナ同番組は、付き合いながらもなかな