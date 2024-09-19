◇大相撲秋場所12日目（2024年9月19日両国国技館）大相撲秋場所は19日、東京・両国国技館で12日目の取組が行われた。初日から11連勝と単独首位の関脇・大の里（24＝二所ノ関部屋）は3敗の東前頭7枚目・若隆景（29＝荒汐部屋）と対戦し敗れた。国技館が騒然となった。勝てば大関昇進を確実とするだけでなく、2度目の賜杯へ大きく前進する大一番で大の里が敗れた。3敗の若隆景を一度は土俵際まで追い込むも、気迫で押し返