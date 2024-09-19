2.5次元歌い手アイドルグループ「すとぷり」の所属事務所STPRの持ち株会社SUPERSTATEHOLDINGSは17日付けで、米国のVTuber事務所「lucidCorporation（ルーシッド・コーポレーション）」が発行する株式の85％を取得して、グループに参画したことを18日、発表した。SUPER社の代表取締役で、すとぷりのリーダーななもり。（29）は「日本を代表するエンタメ企業群を目指し、エンタメ360度全領域を展開する総合エンタメプロデ