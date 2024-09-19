日本原燃の増田尚宏社長は19日、使用済み核燃料再処理工場（青森県六ケ所村）が27回目の完成延期となった責任を取り、月額報酬の30％を1カ月、自主返納すると明らかにした。完成延期で同社社長が報酬を返納するのは異例。同日県庁で開かれた県議会向けの説明会で公表した。副社長3人も月額報酬の15％を1カ月、自主返納する。再処理工場は2024年度上期の完成を目指していたが、原子力規制委員会の審査を終えるめどが立たず、