【ワシントン＝田島大志】米国のバイデン大統領は、２１日に地元デラウェア州で開催する日米豪印４か国による枠組み「Ｑｕａｄ（クアッド）」の首脳会議の会場を、自らの出身高校とする方向で調整に入った。関係国筋が１８日、明らかにした。バイデン氏は今回大統領として初めて、地元に岸田首相ら外国首脳を迎える。岸田氏と個別に会談する方向で調整しており、両氏による最後の日米首脳会談となる見通しだ。出身高は私立ア