航空自衛隊トップの内倉浩昭航空幕僚長は19日の記者会見で、インド空軍主催の多国間共同演習に参加予定だった空自のF2戦闘機3機が、天候不良と随伴の空中給油輸送機の不具合が重なり、経由地のシンガポールからインドに渡航できなかったと明らかにした。実現すれば、空自戦闘機のインド渡航は初めてとなる予定だった。演習名は「タラン・シャクティ」。内倉氏は会見で、インド東方のベンガル湾で断続的にサイクロンが発生し、