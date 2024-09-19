兵庫県議会の不信任決議案の採決を厳しい表情で待つ斎藤元彦知事。全会一致で可決された＝19日午後斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で、県議会は19日、全会派が共同提出した知事不信任決議を全会一致で可決した。10日以内に辞職・失職か議会解散を迫られる斎藤氏は明言を避け「結果責任は重い。しっかり考えて決断する」と記者団に述べた。総務省によると知事不信任決議の可決は記録が残る1966年以降、全国で5例目。解散を