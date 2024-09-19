東京・大田区で、玄関のドアをバールのようなものでこじあけて住宅に侵入し、現金や腕時計などを盗んだとして65歳の男が逮捕されました。【映像】連行される城田誠一容疑者（65）城田誠一容疑者（65）は8月、大田区の住宅に侵入し、現金約28万円や腕時計など123万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、城田容疑者は住民が家にいないタイミングを狙って、バールのようなもので玄関のドアをこじ開けて侵入