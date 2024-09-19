韓国人の日本に対する印象【光州共同】韓国のシンクタンク「東アジア研究院」は19日、韓国で約千人を対象に8月に実施した対日関係についての世論調査結果を発表した。日本の印象が「良い」と答えた人は41.7％で、調査を始めた2013年以降で最高だった。一方、尹錫悦政権の対日関係改善の態度は「良くない」が49.6％で「良い」の34.5％を上回った。歴史問題への姿勢が問題視されているようだ。訪日経験者の77.5％が日本の印象が