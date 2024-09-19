兵庫県の斎藤元彦知事が、パワハラなどの疑いなどで告発された問題。兵庫県議会86人の全議員が知事に対して不信任決議案を提出するということで、採決がこのあと行われ、可決される見通しです。19日午後4時半現在、不信任案についての各会派の討論が行われているという状況です。このあと採決が行われ可決された場合、「辞職」、「失職」、「解散」、「解散と辞職」の4つのケースがが考えられます。現代政治分析に詳しい法政大学大