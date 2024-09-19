Lewis KrauskopfDavide Barbuscia[ニューヨーク １９日 ロイター] - 今回の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は近年で最も重要な会合だったが、利下げサイクル開始が景気の急減速を防ぐのに間に合ったかどうかという疑問が浮上した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１８日、５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げを発表。大幅利下げは最近の労働市場の弱さに対する緊急対応ではなく、底堅い経済を守るための措置だとした。パウ