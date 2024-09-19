◆大相撲▽秋場所１２日目（１９日、東京・両国国技館）大関昇進を目指す関脇・大の里（二所ノ関）の初日からの連勝が１１で止まった。優勝経験もある元関脇の実力者で、東前頭７枚目の若隆景（荒汐）に屈した。昇進目安とされる「三役で直近３場所３３勝」に向けては“マジック１”で足踏みとなった。取組後は吹っ切れた様子で「攻めて負けている。明日しっかり集中したい。負けは負けなんで。しっかりやっていきたい」と気