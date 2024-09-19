◆女子プロゴルフツアーミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンプロアマ戦（１９日、宮城・利府ＧＣ＝６６３８ヤード、パー７２、報知新聞社後援）昨年大会覇者で前週の住友生命レディス東海クラシックを２年連続で制した岩井明愛（ホンダ）が開幕前日の１９日、プロアマ戦に出場した。ツアー史上初となる２週連続大会連覇が懸かる一戦を前にしても、岩井のスタンスは変わらない。「（連覇について）あまり考えないタイプ。