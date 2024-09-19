北星学園大付の最速１４９キロ右腕・石田充冴（じゅうざ）投手（３年）が１９日、プロ志望届を提出した。身長１９１センチの大型右腕は、現時点で育成指名でもプロに進む意向だ。北星の“ジュウザ”が新たな一歩を踏み出した。左足首の捻挫で最後の夏に結果を残せず、一時は大学進学も視野に入れていたが、同校の沼山監督からも背中を押されて提出を決断。「自分なりに調べて、この選手は大学行ったから良くなったとか、色々見