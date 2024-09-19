日本高野連は１９日、ホームページのプロ志望届提出者のリストを更新。世代最強右腕・報徳学園の今朝丸裕喜や、今夏の甲子園準優勝投手の関東第一・坂井遼（はる）ら７人が提出し計１１１人となった。全日本大学野球連盟もリストを更新。びわこ成蹊スポーツ大・新川朝耶投手が新たに名を連ね、計７３人になった。