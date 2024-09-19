ノルウェー中銀 政策金利は年末まで４．５％で維持される公算高い ６月の報告以降、インフレ率は予想より低下している 国際的に政策金利低下が加速するなか、クローネ相場は下落してきた インフレを合理的な時間軸で目標水準に引き下げるためには、依然として抑制的な金融政策が必要と判断 政策金利は２０２５年第１四半期から段階的に引き下げられる