クローネ買い反応、ノルウェー中銀が政策金利の年内据え置きを示唆＝ロンドン為替 ノルウェー中銀は政策金利を４．５０％に据え置いた。予想通りの結果だった。声明では年末まで４．５％で維持される公算高いとしている。また、クローネ安に警戒感を示している。ユーロ・クローネは下落（クローネ高）の反応が広がっている。 EUR/NOK11.655