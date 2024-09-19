通貨オプションボラティリティードル円１週間は１４％に高止まり明日は日銀決定会合 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK14.225.7712.987.28 1MO11.945.5010.996.53 3MO11.856.2610.737.14 6MO10.816.0110.127.01 9MO10.386.099.887.19 1YR10.136.209.727.32 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK