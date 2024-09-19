欧州株堅調米大幅利下げを好感 東京時間17:18現在 英ＦＴＳＥ100 8327.91（+74.23+0.89%） 独ＤＡＸ18869.54（+158.05+0.84%） 仏ＣＡＣ40 7533.61（+88.71+1.18%） スイスＳＭＩ 12050.13（+67.83+0.56%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:18現在 ダウ平均先物DEC 24月限42238.00（+329.00+0.79%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5749.75（+69.75+