ロンドン市場は円売り先行、リスク警戒感が後退＝ロンドン為替 ロンドン序盤は円売りが先行している。欧州株が全般に買われており、米株先物・時間外取引ではナスダック先物が１．７％高と堅調。リスク警戒感が後退しており、ロンドン勢もあらためて円を売っている。 ドル円は142円台前半から再び142円台後半へ、ユーロ円は158円台半ば割れから159円台乗せ、ポンド円は188円台前半から189円台乗せへと上昇。 US