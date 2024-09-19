2023年度、全国で初めて1兆円を突破した「ふるさと納税」。全国各地の特産品などがお得に手に入ると1000万人が利用する人気の制度ですが、その寄付を少しでも増やそうと、あの手この手で奮闘する静岡県内の取り組みを取材しました。2024年で17年目となる「ふるさと納税」。住民登録した自治体以外に寄付することで、最大でその3割に相当する額の返礼品が受け取れるほか、その寄付金も2000円を引いた全額が住民税などから控除される