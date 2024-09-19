中学校の休日の部活動の場を学校から地域のスポーツクラブなどへ移行する取り組みがいま、進められています。こうした中、山形県内の自治体の担当者が移行に向けた課題の解決などについて話し合う研修会が19日、山形市で開かれました。研修会には、村山地域の自治体の担当者などが参加しました。中学校の部活動をめぐっては、休日も教員が働くことの負担を減らすことが課題となっています。こうした中、県は政府の意向を踏ま