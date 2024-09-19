◇プロ野球セ・リーグ 巨人―DeNA（19日、東京ドーム）両チームのスタメンが発表されました。前日に優勝マジック9が点灯した巨人は戸郷翔征投手が先発。前回登板は6回無失点で勝利投手になり、ここまで11勝7敗、防御率2.07の成績です。この日のDeNA戦で勝利投手になれば自己最多に並ぶ12勝目となります。打線は1番丸佳浩選手、2番浅野翔吾選手、3番吉川尚輝選手、4番岡本和真選手、5番大城卓三選手、6番モンテス選手、7番坂本勇人