「陸上・日本学生対抗選手権」（１９日、Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム）男子１００メートル予選が行われ、パリ五輪男子２００メートル代表の鵜沢飛羽（筑波大）が１０秒２５（追い風０・１メートル）の自己ベストを出し、全体２位で２０日の準決勝に進んだ。２００メートルを主戦場としながら、１００メートルでも結果を出した。大学４年で迎えた今大会に「最後なんで、いつも通りですけど喪失感があるというか、終わっち