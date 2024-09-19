兵庫県の斎藤元彦知事（46）らによるパワーハラスメントなどの疑惑が文書で内部告発された問題で、県議会（定数86）は19日午後、斎藤氏への不信任決議を全会一致で可決した。斎藤氏は10日以内に議会の解散か失職・辞職かの判断を迫られる重大局面を迎えた。可決された不信任決議の全文は次の通り。【写真まとめ】緊急動議当日の兵庫知事斎藤元彦兵庫県知事に対する不信任決議元県民局長が斎藤知事はじめ県幹部に向けた告発文