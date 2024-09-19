兵庫県の斎藤元彦知事（46）らによるパワーハラスメントなどの疑惑が文書で内部告発された問題で、県議会（定数86）は19日午後、斎藤氏への不信任決議を全会一致で可決した。斎藤氏は10日以内に議会の解散か失職・辞職かの判断を迫られる重大局面を迎えた。【写真まとめ】知事室にある兵庫県の斎藤元彦知事がもらった贈答品の数々総務省によると、都道府県知事に対する不信任決議が可決されるのは5件目。過去4件はいずれも知事