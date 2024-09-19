日本高野連は１９日、公式ホームページのプロ志望届け提出者一覧を更新し、新たに７人を追加した。ドラフト上位候補に挙がる最速１５１キロ右腕の報徳学園・今朝丸裕喜投手や、今夏甲子園準Ｖの関東第一・坂井遼投手らが公示され、提出者は計１１１人となった。また、全日本大学野球連盟もホームページを更新。最速１５４キロ右腕のびわこ成蹊スポーツ大・新川朝耶投手が追加され、提出者は計７３人となった。２０２４年度