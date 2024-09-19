京王電鉄のグループ会社が車輪に車軸を取り付ける作業の際に全国31社で検査結果の数値を書き換えていたことを明らかにしました。「京王重機整備」によりますと、2016年以降、車輪に車軸を取り付ける作業の際に基準値を上回ったり下回ったりした場合に検査結果の数値を書き換えていたということです。書き換えは親会社の「京王電鉄」を含む全国31社で行われ、約1万本のうち合わせて1786本に上るとしています。このうち「京