レバノンで多数の通信機器や無線機器が相次いで爆発した事案を受け、林官房長官は日本人の被害がないことを明らかにしたうえで、事態の鎮静化が重要だと強調しました。林官房長官「大事なことは攻撃の応酬を回避し、事態を沈静化させることであります。民間人の犠牲を防ぐために引き続き関係者への働き掛けを含め、各国とも緊密に連携しながら外交努力を尽くして参りたい」また、林長官はレバノンの一連の爆発で日本人への被害