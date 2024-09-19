堀江貴文氏が、自身のYouTubeチャンネルで「レバノンで通信機器が一斉に爆発した件について解説します」と題した動画を公開し、レバノンで発生した通信機器爆発事件について詳しく語った。堀江氏は「ヒズボラはレバノン内戦に対するイスラム勢力の介入を機にできたシーア派の組織で、イランやシリアから支援を受けている」と説明。その上で、「昨日爆発したポケベル、今日爆発したトランシーバーと今回の爆発事件はイスラエルの諜