MEGUMIがBarのママに扮して進行する特番『MEGUMIママのいるBar』が、2週連続で放送。来店する“お客様”が思い出の詰まった音楽をリクエストし、お酒を片手に恋愛や仕事、そして美容に関する悩みをMEGUMIママに相談していく。1回目となる9月18日（水）の放送では、Travis Japan・松倉海斗がトークを振られたものの「話聞いてなくて…」と告白。MEGUMIから鋭いツッコミが飛ぶ場面があった。【映像】トークが盛り上がる中…Travis Ja